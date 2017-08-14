НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Пожар на месторождении в Нижневартовском районе тушат 125 человек

14.08.2017 16:46

4 сутки бушует пожар на скважине Вань-Еганского нефтегазоконденсатного месторождения, принадлежащего АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие». Огонь полыхает на площади 800 м2, сообщается в сводке Минэнерго.

Напомню возгорание произошло вечером 10 августа. В результате пожара разрушена буровая вышка. С травмами госпитализированы 8 работников подрядной организации, двое в крайне тяжёлом состоянии. К тушению пожара привлечена группировка в составе 125 человек и 35 единиц специальной техники.

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить

Агентство советов
Подать объявление в бегущую строку на каналах Домашний и Че
Бьюти-революция
Вакансия
Месяц науки
Дорожное радио в Сургуте представляет
ЧЕ. Решала
Женский доктор 3
Канал «Домашний»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Канал «Перец»
Прямой эфир 300кбит → Прямой эфир 700кбит →
Серебрянный дождь
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Дорожное Радио
Прямой эфир →
Видеоэкран
telebegun.ruРазмещение бегущей
строки на телеканалах
Домашний , Че
и
Домашний+Че