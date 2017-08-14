Пожар на месторождении в Нижневартовском районе тушат 125 человек

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

14.08.2017 16:46

4 сутки бушует пожар на скважине Вань-Еганского нефтегазоконденсатного месторождения, принадлежащего АО «Нижневартовское нефтегазодобывающее предприятие». Огонь полыхает на площади 800 м2, сообщается в сводке Минэнерго.

Напомню возгорание произошло вечером 10 августа. В результате пожара разрушена буровая вышка. С травмами госпитализированы 8 работников подрядной организации, двое в крайне тяжёлом состоянии. К тушению пожара привлечена группировка в составе 125 человек и 35 единиц специальной техники.