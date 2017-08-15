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Проект строительства второго автомобильного моста через Обь возле Сургута обретает реальные очертания

15.08.2017 14:44

Реализацию инфраструктурной задачи обсудили на заседании проектного комитета под руководством Натальи Комаровой, сообщает телекомпания Югра.

По данным, озвученным на совещании, в Минтранс России ушли предложения о заключении соглашения по формированию транспортного коридора «Москва – Тюмень – Сургут – Салехард», частью которого станет новый мост.
 
Одновременно этот приоритетный проект был представлен на площадке стратегического форума «Транспортные системы России», где прошел «стресс-тест» и получил хорошие оценки экспертов.

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