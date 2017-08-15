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Региональный центр инвестиций составил рейтинг муниципалитетов с благоприятным инвестиционным климатом

15.08.2017 14:47
Сургутский, Ханты-Мансийский районы и Ханты-Мансийск стали лидерами по созданию благоприятного инвестиционного климата и содействию развитию конкуренции.
Рейтинг рассчитывали по итогам двух последних лет, что позволило отследить динамику инвестиционных процессов. Впечатляющий рывок совершили Сургутский район с 11 на первое место и Ханты-Мансийский район, переместившийся с 10 на вторую строчку рейтинга. Одновременно с этим, Сургут, Нягань, Белоярский и Нижневартовский районы ослабили позиции в рейтинге. В группу муниципалитетов с благоприятными и хорошими условиями развития предпринимательской и инвестиционной деятельности вошли 11 городов и районов Югры. 

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