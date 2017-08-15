Долг сургутян только по страховым взносам составляет три миллиарда рублей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

15.08.2017 14:47

По сравнению с началом года сумма по утверждению налоговых инспекторов задолженности увеличилась на 64 процента или более чем на один миллиард рублей.

Напомним, что с начала 2017-го в налоговую были переданы на администрирование страховые взносы. Расчет по страховым взносам предоставляется в налоговую инспекцию до 30-го числа месяца истекшего за отчетным периодом. Страховые взносы выплачивают организации, индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, а также те, кто осуществляет выплаты и иные вознаграждения гражданам.