НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Долг сургутян только по страховым взносам составляет три миллиарда рублей

15.08.2017 14:47
По сравнению с началом года сумма по утверждению налоговых инспекторов задолженности увеличилась на 64 процента или более чем на один миллиард рублей.
Напомним, что с начала 2017-го в налоговую были переданы на администрирование страховые взносы. Расчет по страховым взносам предоставляется в налоговую инспекцию до 30-го числа месяца истекшего за отчетным периодом. Страховые взносы выплачивают организации, индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы, а также те, кто осуществляет выплаты и иные вознаграждения гражданам.

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