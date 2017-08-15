В Югре стартовала вакцинация против гриппа

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

15.08.2017 14:49

Первый транш вакцины, поступившей в округ в количестве почти 130 тыс доз, предназначается для иммунопрофилактики гриппа у детей.

Департамент здравоохранения Югры уже утвердил график вакцинации детей в соответствии с национальным календарём профилактических прививок. С учетом анализа прошедшей эпидемии и прогнозов Всемирной организации здравоохранения, вакцины, которые будут в этом году использоваться для иммунизации, имеют частично обновленный состав. Управление Роспотребнадзора по ХМАО - Югре призывает родителей защитить своего ребенка от гриппа до начала посещения образовательных организаций.