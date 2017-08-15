Региональный портал Госуслуг расширяет перечень оказываемых населению услуг

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

15.08.2017 14:49

Об электронных новинках в социальной сфере рассказала новый директор окружного Департамента соцразвития Югры Светлана Давиденко, занявшая эту должность всего две недели назад.

Перед этим она прошла экспертный и общественный отбор, а также участвовала в теледебатах. В настоящее время сотрудники департамента готовят проект, который выведет технологию работы с населением на новый уровень. Планируется создать портал, который объединит поставщиков и получателей социальных услуг на одной площадке. Так, в ближайшем будущем югорчане смогут в режиме одного окна найти необходимых специалистов, которые оказывают услуги в частном порядке. Например, няни, сиделки, водители социального такси.