Продажу алкоголя в населенных пунктах могут вынести за пределы населённых пунктов

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

15.08.2017 14:50

Правительство Югры может установить в округе дополнительные ограничения в сфере продажи алкоголя.

Как следует из официального письма, поступившего в окружную ТПП из Депэкономразвития, изучается возможность полного запрета продажи алкоголя в пределах населенных пунктов. Все точки продаж спиртного согласно новому закону будут вынесены за пределы городов и сел. В Торгово-промышленной палате Югры считают: принятие поправок в региональное законодательство может привести к негативным последствиям. Сейчас инициатива окружного правительства вынесена на общественное обсуждение.