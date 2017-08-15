НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Продажу алкоголя в населенных пунктах могут вынести за пределы населённых пунктов

15.08.2017 14:50
Правительство Югры может установить в округе дополнительные ограничения в сфере продажи алкоголя.
Как следует из официального письма, поступившего в окружную ТПП из Депэкономразвития, изучается возможность полного запрета продажи алкоголя в пределах населенных пунктов. Все точки продаж спиртного согласно новому закону будут вынесены за пределы городов и сел. В Торгово-промышленной палате Югры считают: принятие поправок в региональное законодательство может привести к негативным последствиям. Сейчас инициатива окружного правительства вынесена на общественное обсуждение.

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