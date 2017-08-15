Власти Югры предлагают увеличить финансирование гелогоразведки на Приполярном Урале

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

15.08.2017 16:04

С соответствующим предложением Правительство Югры обратилось в Министерство природных ресурсов России.

Инициатива была озвучена директором департамента экономического развития – заместитель губернатора Павлом Сидоровым на заседании Совета по экономической политике при полномочном представителе Президента РФ в УрФО. В настоящий момент в Югре сформированы и юридически оформлены два кластера – лесопромышленный и газоперерабатывающий. В стадии оформления находятся горнопромышленный и агропромышленный кластеры, - заявил Павел Сидоров. У горнопромышленного кластера наибольший интеграционный потенциал - полезные ископаемые Приполярного Урала могут и должны быть использованы промышленностью всего Уральского федерального округа, - конец цитаты.

Добавим, днём ранее на заседании совета по оценке инвестиционного климата в Югре губернатор Наталья Комарова озвучила планы по созданию в Березовском районе горнопромышленного кластера. Фондом развития Югры на сегодняшний день уже разработано финансово-экономическое обоснование, которое подтверждает целесообразность освоения минерально-ресурсного потенциала муниципалитета и необходимость создания там транспортной и энергетической инфраструктуры. «Дорожная карта» формирования в Березовском районе территории опережающего социально-экономического развития должна быть подготовлена Депэкономразвития и представлена на рассмотрние членам правительства – до конца октября 2017 года.