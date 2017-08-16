Технологию QR-кода применят на выборах в Югре

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

16.08.2017 11:59

Правительство Югры готовится к проведению Дня Единого голосования 10 сентября. Пристальное внимание при подготовке уделяется маломобильным гражданам и жителям труднодоступных населенных пунктов. Досрочное голосование в отдаленных местностях пройдёт с 30 августа по 9 сентября.

В этом году впервые на выборах в Югре применят технология QR-кода, что упростит подсчет голосов. Территориальной комиссии не придется пересчитывать голоса вручную, достаточно считать штрих-код, который содержит полную информацию об итогах голосования. Опыт применения QR-кода на выборах использовали в Ярославской и Тамбовской областях.