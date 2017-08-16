Дорожно-ремонтная кампания в Сургуте вышла на финишную прямую

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

16.08.2017 12:04

Работы на городских улицах выполнены на 90 процентов.

На основных объектах подрядчики завершили ремонт раньше срока, за исключением участка ул. Геологической, Грибоедовской развязки и участка на Аэрофлотском шоссе. Официальный срок окончания ремонтной кампании — 1 сентября. Тем временем в Администрации города рассматривают возможность выделения дополнительных средств, чтобы продолжить работы и после этой даты. Подрядные организации готовы к освоению новых объемов.