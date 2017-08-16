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Губернатор Югры провела совещание по ситуации на горящей скважине Ван-Еганского месторождения

16.08.2017 13:58

Оно прошло в Радужном, где Наталья Комарова находится с рабочей поездкой. Участие в совещании приняли медики, представители компании Интегро-бурение и ПАО Варьёганнефтгаз.

Напомним, пожар произошел 11 августа. С травмами различной степени тяжести восемь рабочих были доставлены в ближайшую больницу, расположенную в городе Радужный, а после – в Сургутскую клиническую городскую больницу. Один пациент находится в крайне тяжелом состоянии, 3 пациента с тяжелой степенью поражения, остальные – средней степени тяжести.

В настоящее время пожар локализован, но не потушен. На месте происшествия действует Оперативный штаб. По факту пожара на Ван-Еганском месторождении возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия, по выяснению обстоятельств ЧП.

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