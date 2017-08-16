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Сезонный рост заболеваемости энтеровирусной инфекцией среди детей дошкольного возраста регистрируют в Сургуте

16.08.2017 14:00

Эксперты оценивают ситуацию как сравнительно спокойную: вспышка инфекции в это время года –типичное явление. Пик заболеваемости, по прогнозам экспертов, придется на сентябрь, когда горожане вернутся из отпусков, а в школах начнется новый учебный год.

В Сургуте в основном циркулирует привозной энтеровирус из Турции, регионов юга России, Урала, Западной Сибири. Потому российские аэропорты под особым контролем эпидемиологов. В настоящее время в городе наблюдается вспышка сезонного заболевания в 13 детских садах, в двух из них группы закрыты на карантин. Госпитализированы десять детей, причем восемь из них – с менингитом.

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