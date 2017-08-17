Следующий конгресс оленеводов пройдёт в Югре

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

17.08.2017 15:18

Руководство Ассоциации оленеводов мира попросило власти округа принять VII международный конгресс оленеводов в Югре.

Губернатор округа Наталья Комарова подтвердила готовность территории принять мероприятие. Об этом изданию «URA.RU» рассказал заместитель директора департамента внутренней политики Югры Сергей Тимошков. «Предложение о проведении очередного конгресса оленеводов в Югре свидетельствует о высокой оценке со стороны Ассоциации состояния оленеводства на территории Югры и роли региона в обеспечение условий по поддержке, сохранению и развитию северного оленеводства», — добавил Тимошков.