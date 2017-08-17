В окрестности Сургута стали забредать медведи. МЧС рекомендует соблюдать меры предосторожности в лесу

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

17.08.2017 16:58

Сообщения о появлении зверей на территории города вблизи СОТ «Хвойный» и улицы Аэрофлотской поступают в МЧС уже неделю.

В известность поставлены УМВД России по городу Сургуту, городское общество охотников и рыболовов и окружной департамент по недропользованию. Для разрешения опасной ситуации ведомствами принято решение по регулированию численности зверей. При обнаружении медведей или их следов необходимо сообщить в единую дежурно-диспетчерскую службу города по телефону - 112. Добавлю, на сайте admsurgut.ru размещена памятка о том, как себя вести при встрече с «хозяином тайги».