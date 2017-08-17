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Окружная антимонопольная служба выписала Сургутскому водоканалу штраф почти в 20 млн. рублей

17.08.2017 17:04

Такое решение комиссия ФАС вынесла по итогам рассмотрения обращения «Управляющей компании «Центр Менеджмент».

Ведомство установило, что муниципальное предприятие «Горводоканал» незаконно устанавливает плату за подключение объектов капитального строительства, тем самым нарушает Постановлени Правительства Российской Федерации «О государственном регулировании тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения». По результатам рассмотрения дела, Комиссия Ханты-Мансийского УФАС России назначила Горводоканалу штраф в сумме 19 млн. 800 тыс. рублей.

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