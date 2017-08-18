Пожар на нефтяной скважине в Нижневартовском районе не приведут к ухудшению экологии региона

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

18.08.2017 13:16

Превышение радиационного фона и угарного газа в районе пожара не обнаружено.

Результаты проб почв и исследования атмосферного воздуха в районе возгорания в пределах нормы, рассказал руководитель окружного Росприроднадзора Роман Мишенин. В ближайшее время полученные данные будут обнародованы в открытых источниках.

Он отметил, что опасения по поводу экологической катастрофы в округе и вреда здоровью югорчан не имеют основания. У организаций, распространяющих подобную информацию, потребованы сведения и материалы, на основании которых подобные выводы сделаны и муссируют в СМИ.

10 августа в 21.10 на месторождении в Нижневартовском районе в ходе производства буровых работ произошло возгорание. Пожар локлизован, но не потушен. Ведутся работы по ликвидации последствий инцидента, в которых принимают участие специалисты буровой компании. По факту пожара на Ван-Еганском месторождении возбуждено уголовное дело.