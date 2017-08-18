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В приложении для смартфона «Госуслуги ХМАО» родители могут узнать очередность в детсад или оценки школьника

18.08.2017 13:19

С помощью мобильного приложения «Госуслуги ХМАО», доступного в AppStoreи GooglePlayжители Югры могут получать государственные и муниципальные услуги за пару кликов.

Пока в электронном виде доступны услуги «Проверка очереди в детский сад» и «Электронный дневник», и их перечень будет расширятся.

Напомню с 1 марта 2017 года сервис работал в тестовом режиме, а с 1 июля – в полноценном. С момента запуска приложения «Госуслуги ХМАО» его скачали более 8 тыс. раз. Как отметила директор департамента образования Администрации города Анна Томазова, за прошедший учебный год зафиксировано более 250 тысяч входов в мобильное приложение для получения сведений об успеваемости. В числе потенциальных получателей услуги – более 80 тысяч сургутян.

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