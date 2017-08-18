В Югре установлен суточный лимит на вылов рыбы

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

18.08.2017 13:23

Для рыбаков-любителей Западной Сибири он составляет от 5 до 30 кг рыбы в одни руки.

В границах ХМАО установлен суточный лимит вылова на следующие виды рыб: тугун – 3 кг, хариус сибирский – 3 кг, язь, щука, налим, судак (суммарно) – 10 кг, окунь, плотва, елец, карась (суммарно) – 30 кг. При этом общая суточная норма вылова составляет не более 30 кг. Неважно, поймал ты десять мелких рыбешек или одну большую, вес не должен превышать этот показатель. К слову, в других регионах рыбакам повезло менее всего, там установлен самый жесткий суточный лимит вылова рыбы. На Ямале 20 кг., в остальных регионах не более 5 кг.