Школы Сургута примут 1 сентября почти 47 тыс. учеников

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

18.08.2017 16:03

Из них более 5,5 тысяч первоклашки, сообщает ugra-news.ru, со ссылкой на директора департамента образования городской администрации Анну Томазову.

По мере необходимости в школах открываются дополнительные классы. С мая они появились в 15 образовательных учреждениях, а за последнюю неделю их организовали еще в двух.

Сегодня готовность школ и детсадов к учебному году проверил глава Сургута Вадим Шувалов. Он отметил, что на ремонтную кампанию в образовательных учреждениях в этом году направили более 200 млн. рублей, большая часть из которых потрачена на капитальные ремонты. Остальные деньги пошли на текущие нужды и подготовку дополнительных классов.