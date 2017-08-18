В сентябре в Сургуте состоятся соревнования по киберспорту

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

18.08.2017 16:05

Организатор соревнований Федерация киберспорта Сургутского района. Турнир по игре Dota 2 пройдёт на фудкорте ТРЦ «Сити Молл».

На соревнованиях пройдёт конкурс косплея, гостей будут развлекать аниматоры в костюмах персонажей игр и местные рок-группы. Для зрителей организаторы проводят игры в Quake 3:Arena.

Федерация компьютерного спорта России предварительно одобрила присвоение сургутянам статуса официальной региональной ячейки. Она будет развиваться по пяти дисциплинам: Dota 2, Counter-Strike, World of Tanks, Hearthstone и Overwatch и возможно добавится новый Quake. Кроме того, федерация Сургутского района планирует продвигать местные команды на большие турниры, а также создавать клубы на базе школ - для выявления талантливых игроков.