Расследование уголовного дела о покушении на убийство в Сургуте передано Главному следственному управлению СК России

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

21.08.2017 10:34

Такое поручение дал накануне Председатель СКР Александр Бастрыкин, в связи с широким общественным резонансом дела.

По уголовному делу назначены и проводятся судебно-медицинские и медико-криминалистические судебные экспертизы. По месту жительства нападавшего проведены обыски. Устанавливаются обстоятельства произошедшего и мотивы действий нападавшего. Следствие рассматривает все возможные версии совершенного преступления.

Напомним, 19 августа 2017 года около 11 часов 20 минут молодой человек, вооруженный ножом, двигаясь по центральным улицам Сургута, совершил нападение на прохожих, причинив семи гражданам ножевые ранения. Пострадавшие были госпитализированы с ранениями различной степени тяжести. На место прибыли сотрудники ППС, которые в целях пресечения противоправных действий применили оружие, в результате чего нападавший был ликвидирован. Следователями установлена личность нападавшего. По уточненным данным это житель Сургута, 1998 года рождения.

В настоящее время один пострадавший находится в тяжелом состоянии, остальные - средней степени тяжести.