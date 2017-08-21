НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Глава Сургута взял под личный контроль должников перед городским бюджетом

21.08.2017 20:28

Юридические лица и индивидуальные предприниматели задолжали около 1 миллиарда рублей. Из них 810 миллионов рублей являются уже просроченным долгом. 

Погашение задолженности могло бы пополнить доходы бюджета и стать источником необходимых городу расходов.

Проблема задолженности перед городом за использование имущества является актуальной уже много лет.  Работа по ее снижению в Администрации города ведется на постоянной основе, в том числе путем взыскания через суд.    Проводятся заседания комиссии по взысканию задолженности с   участием представителей Администрации города, налоговой инспекции Сургута и предпринимательского сообщества.     

В качестве еще одной меры по сокращению дебиторской задолженности было принято решение впервые провести заседание под председательством Главы города, на которое приглашены самые крупные неплательщики для объяснения причин.

Основная часть неплательщиков – это арендаторы муниципальных земельных участков, а также предприниматели, которые выкупают недвижимое имущество в рассрочку или используют рекламные конструкции без оформления договоров с Администрацией города.   

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