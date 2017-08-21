Глава Сургута взял под личный контроль должников перед городским бюджетом

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

21.08.2017 20:28

Юридические лица и индивидуальные предприниматели задолжали около 1 миллиарда рублей. Из них 810 миллионов рублей являются уже просроченным долгом.

Погашение задолженности могло бы пополнить доходы бюджета и стать источником необходимых городу расходов.

Проблема задолженности перед городом за использование имущества является актуальной уже много лет. Работа по ее снижению в Администрации города ведется на постоянной основе, в том числе путем взыскания через суд. Проводятся заседания комиссии по взысканию задолженности с участием представителей Администрации города, налоговой инспекции Сургута и предпринимательского сообщества.

В качестве еще одной меры по сокращению дебиторской задолженности было принято решение впервые провести заседание под председательством Главы города, на которое приглашены самые крупные неплательщики для объяснения причин.

Основная часть неплательщиков – это арендаторы муниципальных земельных участков, а также предприниматели, которые выкупают недвижимое имущество в рассрочку или используют рекламные конструкции без оформления договоров с Администрацией города.