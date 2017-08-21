В Ханты-Мансийском районном суде началось заседание по делу о страшной автокатастрофе, которая произошла 4 декабря прошлого года

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

21.08.2017 20:29

Тогда погибли 12 человек. Автобус с юными спортсменами из Нефтеюганска врезался в тягач.

Сейчас на скамье подсудимых четверо. Судебное заседание началось с допроса свидетелей обвинения, это представители детей, которые находились в автобусе на момент аварии, другие свидетели всего около 30 человек. Тех, кто не смог участвовать в заседании, допросят в течение недели с помощью видеоконференцсвязи. Следующим этапом судебного следствия станет допрос свидетелей защиты.