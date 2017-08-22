Глава города Вадим Шувалов вновь выступил с обращением к горожанам

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

22.08.2017 10:41

В своей речи он акцентировал внимание на том, что вся достоверная информация по делу о событиях 19 августа может исходить только от СК РФ, тем самым повторив тезис, прозвучавший днём ранее в пресс-релизе ведомства.

Сургутяне. Обстановка в городе, после произошедшего в субботу, спокойная. Все предприятия, учреждения и объекты социальной сферы работают в обычном режиме. Никаких причин для беспокойства нет. Ситуация в городе под контролем. Я нахожусь в постоянном контакте с окружными органами власти и правоохранительными органами. Сейчас в сетях активно распространяются различные версии. Прошу обратить внимание, что квалифицировать случившееся, может только Следственный комитет России.

Видеообращение главы администрации Сургута доступно по ссылке ВКонтакте