НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Глава города Вадим Шувалов вновь выступил с обращением к горожанам

22.08.2017 10:41

В своей речи он акцентировал внимание на том, что вся достоверная информация по делу о событиях 19 августа может исходить только от СК РФ, тем самым повторив тезис, прозвучавший  днём ранее в пресс-релизе ведомства.

Сургутяне. Обстановка в городе, после произошедшего в субботу, спокойная. Все предприятия, учреждения и объекты социальной сферы работают в обычном режиме. Никаких причин для беспокойства нет. Ситуация в городе под контролем. Я нахожусь в постоянном контакте с окружными органами власти и правоохранительными органами. Сейчас в сетях активно распространяются различные версии. Прошу обратить внимание, что квалифицировать случившееся, может только Следственный комитет России.

 

Видеообращение главы администрации Сургута доступно по ссылке ВКонтакте

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