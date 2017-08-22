Международный конгресс оленеводов пройдёт в 2021 году в Югре

НОВОСТИ «СЕВЕРА»
- 22.08.2017 10:59
Ассоциация «Оленеводы мира» обратилась с такой инициативой к губернатору Наталье Комаровой.
Глава региона приняла предложение провести следующий Всемирный конгресс оленеводов мира в Югре.
По сообщению Департамента общественных связей Югры окончательное решение будет принято по итогам проведения всех установленных процедур и рассмотрения заявок со стороны других заинтересованных в проведении конгресса на своей территории регионов и иностранных государств.
Напомню, накануне в шведском поселении Йокмокк завершился VI Всемирный конгресс, участие в котором приняла делегация оленеводов от Югры.