НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Международный конгресс оленеводов пройдёт в 2021 году в Югре

22.08.2017 10:59

Ассоциация «Оленеводы мира» обратилась с такой инициативой к губернатору Наталье Комаровой.

Глава региона приняла предложение провести следующий Всемирный конгресс оленеводов мира в Югре.

По сообщению Департамента  общественных связей Югры окончательное решение будет принято по итогам проведения всех установленных процедур и рассмотрения заявок со стороны других заинтересованных в проведении конгресса на своей территории регионов и иностранных государств.

Напомню, накануне в шведском поселении Йокмокк завершился VI Всемирный конгресс, участие в котором приняла делегация оленеводов от Югры.

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