В сети вчера появилось видео, на котором якобы устроивший резню в Сургуте дает присягу ИГИЛ

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

22.08.2017 16:46

Организация «Исламское государство», запрещённое в России опубликовала ролик, в котором, якобы устроивший резню в Сургуте Артур Гаджиев дает присягу ИГИЛ — «баят» и сообщает о предстоящей атаке.

Рядом с ним стоит топор, а на стене висит флаг «Исламского государства». Видео опубликовал портал SITE Intel Group, мониторящий интернет-ресурсы боевиков. Telegram-канал Directorate 4 добавляет, что человек на видео называет себя Масудом Сургутским. Не исключено, что сообщение от ИГИЛ — фейк, так как лицо человека на записи закрыто маской.

Напомним, 19 августа ИГИЛ взяла ответственность за произошедшее в Сургуте, признав Гаджиева своим «сторонником», а федеральные СМИ сообщали, что при Гаджиеве была найдена символика «Исламского государства».