Рейтинговое агентство Standart& Poorsпересмотрело прогноз рейтинга Югры с «позитивного» на «стабильный»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

22.08.2017 16:49

Это значит, что в ближайшие 12 месяцев регион будет поддерживать сильные показатели ликвидности и высокие показатели текущего баланса, уточняется в пресс-релизе агентства. Кроме того, долгосрочный кредитный рейтинг региона остался на уровне «ВВ+».

Пересмотр прогноза рейтинга, связан с тем, что последние несколько лет власти Югры были вынуждены оказывать поддержку ряду местных организаций, связанных с государством, и некоторые из них по-прежнему находятся в нестабильных финансовых условиях. С учетом того, что в ближайшее время темпы роста доходов бюджета региона будут лишь умеренными, мы ожидаем, что давление на финансовые показатели ХМАО — Югры, связанное с условными обязательствами, останется высоким, - резюмируют аналитики Standart & Poors.