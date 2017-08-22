НОВОСТИ «СЕВЕРА»

На капремонт домов в Югре в этом году потратили уже 1 млрд. рублей

22.08.2017 16:52

В округе обновили более полутысячи крыш, фасадов, инженерных сетей и других конструктивов сообщает Югорский фонд капитального ремонта. 88 домов отремонтированы полностью.

На более чем 300 идут работы, а в сотне домов строители планируют начать ремонт в ближайшее время. До конца года планируют обновить 544 дома на сумму более 4 млрд рублей. Примечательно, что средства за выполнение работ строительные компании получают только после полной приёмки домов комиссией, поэтому основная часть денег, как правило, выплачивается во второй половине года.

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