Сургутяне примут участие в чемпионате «Открой рот»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

22.08.2017 16:54

Чемпионат России по чтению вслух был придуман в Новосибирске в 2011 году.

Изначально задуманный, как разовая акция, проект сразу же обзавелся поклонниками и последователями и уже охватил 111 городов России. Правила просты: участники читают вслух без подготовки отрывки из книг, заранее подготовленные организаторами. Компетентное жюри оценивают технику и артистизм участников. Победитель получит в подарок книги и примет участие в следующем раунде чемпионата.

Сургут – один из первых городов сезона «Открой рот 2017/2018 год». Отборочный тур пройдет 27 августа в 14:00 в сургутской Центральной городской библиотеке имени А.С. Пушкина. Оставить заявку на участие можно на сайте biblioring.ru.