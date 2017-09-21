Плавполиклиника «Николай Пирогов» обследовала более 3700 югорчан

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

21.09.2017 13:39

Это жители труднодоступных населенных пунктов Кондинского, Белоярского и Березовского районов. Сейчас бригада специалистов работает в Октябрьском районе.

Фото: dzhmao.ru

Как правило, у жителей выявляют заболевания сердечно-сосудистой системы, желудочно-кишечного тракта и опорно-двигательного аппарата. После обследования формируют диспансерные группы, а лиц с хроническими заболеваниями направляют в больницы.

Всего на борту плавполиклиники оборудованы 19 медицинских кабинетов, имеются маммограф и флюорограф. Согласно графику, «Николай Пирогов» завершит навигацию до 1 ноября.