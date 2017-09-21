Сургутянка стала лучшей ведущей церемонии бракосочетания Югры – 2017

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

21.09.2017 14:06

Окружной конкурс проходил в Ханты-Мансийске и был посвящен 100-летию со дня образования органов ЗАГС России. Его участниками стали 18 человек, представляющих разные муниципалитеты региона.

Девять из них – прошли во второй этап и провели торжественную церемонию государственной регистрации заключения брака. В итоге ведущий специалист управления ЗАГС Администрации Сургута Ольга Титова заняла первое место. На втором месте представитель Радужного, на третьем – Нижневартовска.