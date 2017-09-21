В ходе работы в Сургуте Александр Бастрыкин наградил югорских следователей

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

21.09.2017 14:11

Медали они получили за добросовестное исполнение служебных обязанностей и высокий профессионализм, многолетнюю и эффективную службу, достижение высоких показателей.

Фото: hmao.sledcom.ru

Руководитель следственного управления Анвар Ахмедзянов, заместитель руководителя Нефтеюганского межрайонного следственного отдела Владимир Перов, следователь по особо важным делам следственного отдела по городу Сургут Степан Ткач, следователь следственного отдела по городу Пыть-Ях Алена Шестакова награждены знаком отличия «За службу закону».

Старший следователь Березовского межрайонного следственного отдела Игорь Нухов награжден медалью «За усердие в службе», благодарностью Председателя Следственного комитета Российской Федерации награжден следователь-криминалист отдела криминалистики Ярослав Варакин.