НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Сургуте возбудили уголовное дело после нападения собаки на детей

21.09.2017 15:51

Об этом сообщается на сайте регионального Следственного комитета. 

Фото: hmao.sledcom.ru

По данным ведомства, инцидент произошел 9 сентября, а информация о нем опубликована в одной из групп социальной сети «ВКонтакте». Тогда на детской площадке по улице Мечникова собака покусала двухлетнего мальчика. Позже выяснилось, что незадолго до этого животное напало еще на двух ребят.

Местные жители говорят, что владельца у этой собаки нет, а ошейник на нее надели зоозащитники. Следователи намерены установить все обстоятельства произошедшего. Они возбудили уголовное дело по факту «причинения тяжкого вреда здоровью по неосторожности».

Если подтвердится, что собака бездомная, то службу отлова может ждать наказание. 

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