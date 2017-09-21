Первый опыт признан успешным

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

21.09.2017 16:30

В аэропорту Сургута подвели итоги программы по обслуживанию трансферных рейсов из Норильска в Москву и в обратном направлении. Действовала она с 1-го июня по 16-е сентября.

Услугами воздушной гавани Сургута воспользовались свыше 46,5 тысяч трансферных пассажиров. Руководство решило, что в будущем аэропорт сможет принимать больше трансферов. В нем улучшили сервис, отработали схемы перевозки пассажиров и багажа, согласовали с авиакомпаниями-партнерами действия при сбойных ситуациях.

В перспективе аэропорт будет развиваться, как трансферный узел. Это должно создать дополнительные условия для роста пассажиропотока.