НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Первый опыт признан успешным

21.09.2017 16:30

В аэропорту Сургута подвели итоги программы по обслуживанию трансферных рейсов из Норильска в Москву и в обратном направлении. Действовала она с 1-го июня по 16-е сентября. 

Услугами воздушной гавани Сургута воспользовались свыше 46,5 тысяч трансферных пассажиров. Руководство решило, что в будущем аэропорт сможет принимать больше трансферов. В нем улучшили сервис, отработали схемы перевозки пассажиров и багажа, согласовали с авиакомпаниями-партнерами действия при сбойных ситуациях.

В перспективе аэропорт будет развиваться, как трансферный узел. Это должно создать дополнительные условия для роста пассажиропотока. 

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