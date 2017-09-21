НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Между Ханты-Мансийском и Карловыми Варами хотят наладить авиасообщение

21.09.2017 18:10

 С предложением об организации прямого рейса выступил мэр чешского города Петр Кулганек. Делегация этой республики посетила Югру для развития делового сотрудничества. 

Властям Югры пришлась по душе идея взаимодействия в сферах туризма, курортного лечения и инклюзивного образования. Достигнута договоренность о поставках в Чехию брикетного топлива, оказании туристических услуг и производстве сувенирной продукции.

Губернатор Наталья Комарова выразила уверенность, что результатом визита делегации в столицу Югры станет подписание в ближайшей перспективе меморандума между Карловыми Варами и Ханты-Мансийском. Он станет основанием для активного, прагматичного, взаимовыгодного сотрудничества». 

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