В Интернете появилась видеозапись массовой облавы на мигрантов в Сургуте

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

22.09.2017 10:38

На кадрах видно, как люди в черных масках, вооружённые автоматами, высаживаются около ТЦ «Империя» и начинают укладывать мужчин на землю лицом вниз.

Фото: 86.mvd.ru

Далее силовики продолжают оперативные действия, но уже внутри здания «Китайского рынка». Согласно аннотации к видео, размещенной на городском портале «К-Информ», за время облавы правоохранителями были задержаны около 200 нелегальных мигрантов.

По словам врио начальника пресс-службы окружного УМВД Ирины Валюк, которые приводит, URA.ru, рейд силовиков в Сургуте — это обычная запланированная и профилактическая проверка документов у граждан. Она проводилась сотрудниками полиции совместно с бойцами Росгвардии.

Силовики устроили массовое задержание мигрантов в районе двух торговых центров, «Союза» и «Ауры», 20 сентября. Для того чтобы доставить всех людей в отделения полиции, потребовалось несколько автобусов.