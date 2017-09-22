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Сургутянки привезли медали с Первенства России по плаванию

22.09.2017 10:52

Соревнования среди людей с поражением ОДА прошли в Рузе. Старты собрали около 200 сильнейших пловцов из 35 регионов страны. 

Абсолютным рекордсменом по числу завоеванных медалей в сборной Югры стала Анастасия Гонтарь из Сургута, трижды поднявшаяся на высшую ступень пьедестала почета на дистанциях 50 и 100 м вольным стилем, а также в 100-метровке на спине.

Ксения Хлебникова дважды замкнула тройку лидеров в 100-метровке брассом и на 400 м вольным стилем. Сусанна Сулацкая в комплексном плавании на 150 метров и 50-метровке на спине также удостоилась бронзовых медалей.

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