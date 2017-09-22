НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В Сургуте выступит проект «Портреты Фа Диез»

22.09.2017 10:57

Свою программу коллектив представит в культурном центре «Порт» 8 октября. 

Это будет авторская музыка на основе фольклора народов мира – world music (Англия, Испания, Ирландия, Франция, Окситания, Германия и т.д.), на основе фольклора южно-уральского региона с элементами ethno-cool-jazz, folk-blues, на основе фольклора других регионов России с элементами folk-art, folk-rock, ethno-classical.

Проект «Портреты Фа Диез» – это музыкальные зарисовки в стилях разных эпох и жанров, с многообразием эмоциональных всплесков, характеров, образов. Справки по телефону: 24-25-62.

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