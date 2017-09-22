НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Мошенник из сургутской колонии по телефону обманывал жителей Алтая

22.09.2017 11:24

Он сумел обмануть девять человек и выманить у них 330 тысяч рублей. 

Сидя в исправительной колонии Сургута, осужденный звонил жителям Рубцовска и представлялся сотрудником правоохранительных органов. Он запугивал потерпевших, сообщая, что их родственник совершил преступление, и предлагал за деньги помочь в освобождении от ответственности, сообщает краевая прокуратура.

В итоге, махинация вскрылась. Мужчину приговорили к четырем годам  лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с дополнительным наказанием в виде ограничения свободы на срок 1 год. Суд также взыскал с осужденного в пользу потерпевших, похищенные у них денежные средства.

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