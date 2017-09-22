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«Теплые» остановки могут появиться в Сургуте уже в октябре

22.09.2017 14:17

Их поставит в город компания из Челябинска. 

Предыдущий поставщик – из Казани, выигравший соответствующий аукцион, не справился с задачей. Он должен был поставить 14 отапливаемых остановочных павильонов к зиме. Изначально планировалось, что первые четыре объекта появятся на улице Университетской еще в августе, а остальные установят в октябре.

Как стало известно «Сургутской трибуне», городские власти расторгнут контракт с поставщиком из Казани. Командированный в столицу Татарстана сотрудник администрации не увидел тех мощностей, о которых заявлял поставщик.

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