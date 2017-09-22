НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Житель Фёдоровского пытался похитить с месторождения трубы

22.09.2017 15:14

 28-летний мужчина приехал место на автомобиле «УАЗ», в котором находилось газорежущее оборудование. Откопал трубу и начал ее резать, однако был задержан на месте преступления. 

Отделом дознания ОМВД России по Сургутскому району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (кража) и ч. 3 ст. 30 Уголовного кодекса Российской Федерации (приготовление к преступлению и покушение на преступление).

Подозреваемому грозит наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

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