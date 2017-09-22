НОВОСТИ «СЕВЕРА»

28 лифтов обновят в Сургуте до конца декабря

22.09.2017 16:44

Югорский фонд капремонта проводит дополнительный аукцион на установку такого оборудования. 

Это стало возможным благодаря механизму ускоренной замены кабин. В его рамках работа подрядчиков оплачивается в рассрочку на 36 месяцев. Образовавшаяся экономия и рост собираемости взносов также позволят увеличить количество отремонтированных лифтов.

По данным Югорского фонда капремонта, всего до 2019 года в округе планируют модернизировать больше 560 объектов. Из них 380 – в Сургуте и 25 – в Нефтеюганске.

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