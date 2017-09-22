НОВОСТИ «СЕВЕРА»

Вадим Шувалов призвал работать над повышением явки в Сургуте

22.09.2017 18:35

 На довыборах депутатов окружной думы город продемонстрировал низкую явку. 

Властям нужно исправить положение к 2018 году, к моменту выборов президента России. Об этом мэр заявил на заседании местной думы, передает Накануне.RU. Вадим Шувалов, комментируя итоги выборов, отметил, что нарушений во время голосования не зафиксировано.

Напомним, кандидат от «Единой России», главврач «Центра диагностики и сердечно-сосудистой хирургии» Ирина Урванцева победила с большим отрывом.

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