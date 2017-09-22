Сургутские власти выделят участок общественному движению «Дай лапу»

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

22.09.2017 19:11

Об этом на встрече с губернатором Югры Натальей Комаровой сообщила руководитель организации Александра Дымза.

В настоящее время договор аренды находится на регистрации в администрации города.

Отметим, проект волонтеров не предусматривает капитального строительства. На территории планируется разместить нестационарные объекты, такие как вольеры для животных, ветеринарный кабинет, расположенный в мобильном вагон-доме, площадки для дрессировки и выгула собак, рассказала «Сургутской трибуне» Александра Дымза.