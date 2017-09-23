НОВОСТИ «СЕВЕРА»

В галерее «Стерх» откроется выставка, посвященная 20-летнему юбилею «Художественной студии имени Виталия Горды»

23.09.2017 13:04

 Мероприятие запланировано на 29 сентября. 

Будут представлены живописные работы разных лет студийцев и их наставников, (пейзаж, натюрморт, портрет, жанровая композиция). Картины описывают родной город, природу Севера и его коренных жителей.

На открытии выставки гостей ждёт торжественная программа, общение с авторами работ, а в 18:30 состоится праздничный концерт авторской песни «Давайте восклицать, друг другом восхищаться…» от музыкантов из разных городов - Нижневартовск, Нефтеюганск, Пангоды, Сургут.

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