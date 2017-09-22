Женщины Югры обсудили вопросы патриотизма

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

22.09.2017 19:52

Накануне в Ханты-Мансийске состоялось заседание Женского экспертного клуба на тему «Роль женского движения в патриотическом воспитании молодежи».

Фото: admhmao.ru

В нем приняли участие губернатор автономного округа Наталья Комарова, председатель Общественной палаты Югры Ирина Максимова, представительницы различного рода общественных движений и объединений. Своими размышлениями на заданную тему поделился председатель сургутского РОО инвалидов и ветеранов локальных войн и военных конфликтов «Содружество» Эдуард Логинов.

По мнению общественника, именно влияние мудрых и сильных женщин позволило ему выбрать правильный путь в жизни, помогло встать на ноги и выработать гражданскую позицию. Так, например, совет губернатора Натальи Комаровой подтолкнул югорских ветеранов локальных войн к реализации проекта по оказанию гуманитарной помощи Донецку и Луганску, в результате чего с 2014 года помощь получили более 700 000 человек.

В ходе заседания члены Женского клуба и приглашенные высказали ряд интересных предложений, которые в дальнейшем будут реализованы.

Напомним, с инициативой о создании Женского экспертного клуба Югры выступила Общественная палата Югры. Предпосылкой его создания стал тот факт, что 51% жителей округа – женщины, средний возраст которых – 35 лет. В состав Женского экспертного клуба вошли женщины различных профессий, представители бизнес-сообщества, общественные деятели, волонтеры. Первое заседание клуба состоялось 7 марта 2017 года.