НОВОСТИ «СЕВЕРА»

17-летнего воспитанника сургутской спецшколы будут судить

25.09.2017 09:49

Расследование уголовного дела в отношении него завершено. Подросток обвиняется в истязаниях, вымогательстве и совершении преступлений против половой неприкосновенности. 

По данным регионального Следственного комитета, в течение 2016 и 17-го годов он систематически избивал своих сверстников, требовал деньги. Однажды в душевой юноша облил ноги подростка горячей водой, причинив ему термический ожог стоп.

Всего, воспитаннику спецшколы инкриминируется 15 эпизодов преступной деятельности, в том числе особо тяжких преступлений. От его действий пострадавшими признаны девять подростков. В ближайшее время обвиняемый предстанет перед судом.

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