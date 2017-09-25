Сургут стал четырехкратным чемпионом округа по футболу

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.09.2017 09:56

Соревнования среди мужчин 1999 г.р. и старше в зачет XIV Спартакиады городов и районов Югры проходили в Ханты-Мансийске. В них принимали участие команды из 10 муниципальных образований.

Фото: ugramegasport.ru

В матче за бронзу встретились Нижневартовск и Нижневартовский район. Итоговый счет встречи — 1:1, а бронзовые медали достались «горожанам».

Традиционно в финальном матче сражались хантымансийцы и сургутяне. Эти команды уже несколько лет подряд разыгрывают между собой главный трофей соревнований, но футболистам из столицы Югры завоевать кубок так и не удалось.

Автором единственного и победного гола стал сургутянин Саддам Асаханов. У Ханты-Мансийска – серебро.