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Сургут стал четырехкратным чемпионом округа по футболу

25.09.2017 09:56

Соревнования среди мужчин 1999 г.р. и старше в зачет XIV Спартакиады городов и районов Югры проходили в Ханты-Мансийске. В них принимали участие команды из 10 муниципальных образований. 

Фото: ugramegasport.ru

В матче за бронзу встретились Нижневартовск и Нижневартовский район. Итоговый счет встречи — 1:1, а бронзовые медали достались «горожанам».

Традиционно в финальном матче сражались хантымансийцы и сургутяне. Эти команды уже несколько лет подряд разыгрывают между собой главный трофей соревнований, но футболистам из столицы Югры завоевать кубок так и не удалось.

Автором единственного и победного гола стал сургутянин Саддам Асаханов. У Ханты-Мансийска – серебро.

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