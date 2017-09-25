Автоледи стала виновницей ДТП на Восточной объездной г. Сургута

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.09.2017 11:30

Авария произошла 23 сентября около десяти вечера.

Фото: 86.mvd.ru

38-летняя женщина, управляя автомобилем «ВАЗ 21124», неправильно выбрала безопасную скорость движения, не учла дорожные и метеорологические условия, выехала на полосу встречного движения. Она допустила столкновение с автомобилем «Хонда Кросстур», за рулем которого находился 32-летний мужчина.

Водитель «Хонды» и 37-летний пассажир «ВАЗа» получили ранения, водитель «ВАЗа» погибла.

Всего за прошедшие выходные на территории округа зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий, в которых 2 человека погибли и 35 получили ранения различной степени тяжести, в том числе 4 несовершеннолетних.