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Выставка «Сургут. Нефть и Газ» состоится уже в 22 раз

25.09.2017 12:48

 Проект международного уровня в этом году пройдет с 27 по 29 сентября. Он соберет порядка 120 компаний из 20 регионов России. Также участниками мероприятия станут представители Финляндии, Франции, Германии, Белоруссии Китая и Японии. 

Экспоненты представят оборудование для разработки нефтяных и газовых месторождений, беспилотники, металлоизделия, различное профессиональное оборудование. Основная тема выставки – бережливое производство в нефтегазовом комплексе. Свое мнение по этому поводу представят эксперты отрасли и руководителей крупнейших градообразующих компаний.

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