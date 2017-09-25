Выставка «Сургут. Нефть и Газ» состоится уже в 22 раз

НОВОСТИ «СЕВЕРА»

25.09.2017 12:48

Проект международного уровня в этом году пройдет с 27 по 29 сентября. Он соберет порядка 120 компаний из 20 регионов России. Также участниками мероприятия станут представители Финляндии, Франции, Германии, Белоруссии Китая и Японии.

Экспоненты представят оборудование для разработки нефтяных и газовых месторождений, беспилотники, металлоизделия, различное профессиональное оборудование. Основная тема выставки – бережливое производство в нефтегазовом комплексе. Свое мнение по этому поводу представят эксперты отрасли и руководителей крупнейших градообразующих компаний.